Uma mulher de 35 anos foi atropelada na manhã desta sexta-feira (14), durante manifestação contra a reforma da Previdência e cortes na educação. Imagens nas redes sociais mostram um veículo avançando em alta velocidade pela avenida Marquês do Paraná, no bairro de Icaraí, em Niterói. No local havia um protesto organizado por estudantes e funcionários.

