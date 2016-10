Mulher baleada pelo ex-genro que matou sua filha e se suicidou recebe alta

A mulher baleada pelo ex-genro recebeu alta médica após ficar 15 dias internada, em Goiás. Além dela, o homem também atirou contra a ex-mulher, que segue internada em estado regular, matou a filha, de 7 anos, a ex-cunhada e depois cometeu suicídio.

Segundo a polícia, o homem já entrou na casa atirando. “Ele pulou o muro, entrou na cozinha com as duas armas em punho e utilizou as duas, atirou na ex-cunhada, foi até o quarto onde estava a ex-mulher, a ex-sogra e a criança e atirou contra elas. Depois se matou. Não houve discussão”, revelou o delegado.

O homem estava proibido de se aproximar da família. A medida protetiva foi expedida pela Justiça em setembro. (AG)

Comentários