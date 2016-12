Mulher cai de pedreira ao fazer selfie com marido

Uma mulher de 57 anos escorregou e caiu de uma altura de 10 metros enquanto fazia uma selfie com o marido na Pedreira do Garcia, no Jardim Garcia, em Campinas (SP). O acidente aconteceu nesta tarde de quarta-feira (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima chegou a desmaiar quando caiu no córrego da pedreira, mas foi resgatada consciente e encaminhada a um hospital com ferimentos leves. Apesar do susto, ela torceu apenas o tornozelo.

Cerca

De acordo com Valdir Ribeiro, que é vizinho da pedreira, antes o local possuía uma cerca. “Eu moro em frente à pedreira, nós já tentamos contato com a prefeitura para cercar o local, porque a erosão está acabando com a rua. Tinha uma pequena cerca, mas eles tiraram também e está tudo aberto”, explica.

Ainda segundo Ribeiro, o marido chegou a escorregar também, mas conseguiu se segurar nos galhos do barranco.

A prefeitura de Campinas informou que o terreno da pedreira é particular.

