Mulher causa revolta na internet após fazer comentários racistas na praia

As imagens de uma mulher agredindo verbalmente outra, que se supõe que seja negra – já que a ofendida não aparece no vídeo e a agressora se refere a ela como “mulata” – foram visualizadas mais de 2,5 milhões de vezes. As imagens foram compartilhadas mais de 33 mil vezes. Veja o vídeo.

“Não tenho culpa de você se sentir agredida por ser mulata, amor. Você é uma complexada. Nasça branca. Você nasceu mulata. Fazer o que?”, afirmou a mulher no vídeo.

Em outro momento, a mulher segue com as ofensas: “Você é uma complexada, por ter cabelo duro”.

De acordo com a descrições das imagens, elas teriam sido gravadas na praia da Barra da Tijuca, no Rio. Entre os comentários, usuários da rede social se manifestaram com pesar e incentivaram a denúncia contra a mulher.

“Pessoa digna de pena”, disse uma das pessoas que comentaram. Em outros comentários, usuários demonstraram revolta e desejaram a punição da mulher. “Esta infeliz tem que ser punida, cadeia nela para aprender”, destacou outra pessoa que comentou no post. “Muito triste de ver esta cena”, disse outra internauta. (AG)

