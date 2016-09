Mulher cega não sabia que estava morando com o cadáver do próprio filho há 20 anos

Os restos mortais de um homem de cerca de 50 anos foram encontrados na casa de sua mãe nos Estados Unidos. Rita Wolfensohn é cega e é conhecida por acumular diversos itens. A polícia trabalha com a hipótese da mulher estar vivendo ao lado do esqueleto do filho por até 20 anos sem saber.

A descoberta foi feita quando um parente foi até a casa de Rita para buscar algumas coisas e levá-la ao hospital, pois a mulher havia sofrido uma queda. Em um dos quartos do segundo andar, Josette Buchman encontrou um esqueleto “totalmente intacto”, vestido com calça jeans, meias e uma camisa.

“É como se fosse uma cena ‘reversa’ de ‘Psicose’”, comentou um dos policiais, fazendo referência ao filme de Alfred Hitchcock onde o personagem Norman Bates mantinha o esqueleto de sua mãe morta. Os investigadores acreditam que Rita talvez não soubesse que vivia com o esqueleto do filho, já que o quarto estava cheio de entulho, e “cheirando a comida podre”. Quando questionada sobre o filho, a mulher contou apenas que ele “havia se mudado”.

Josette, afirmou que não falava com Rita já há alguns anos. A polícia ainda não identificou o corpo, mas disse ter provas suficientes de que se trata do filho da mulher. O caso aconteceu no Brooklyn, em Nova York (EUA).

Comentários