Mulher chama a polícia afirmando que Pokémons estavam invadindo a sua casa

Uma mulher chamou a polícia porque ficou com medo de que os personagens virtuais do game “Pokémon Go” invadissem a sua propriedade. O chamado bizarro registrado no norte da Inglaterra foi apenas um dos 290 incidentes relacionados com o jogo atendidos pela polícia no Reino Unido.

Transtornos causados pelo game se multiplicam.

Em Surrey, policiais tiveram de intervir em uma confusão envolvendo cerca de 30 pessoas após uma caça de Pokémons se tornar violenta, enquanto um homem foi acusado em Wales de ter convidado crianças para sua casa dizendo que lá existiam muitos monstrinhos para serem capturados. Em Manchester e em Londres, criminosos usaram o “lure”, item que atrai as criaturas virtuais para um determinado ponto, para atrair vítimas e roubar celulares.

Em várias cidades, a polícia flagrou crianças entrando em linhas férreas atrás dos Pokémons e diversos motoristas que fizeram manobras arriscadas para capturar os monstrinhos. “Nacionalmente e internacionalmente, estou bem preocupado com algumas circunstâncias que surgiram”, disse o sargento Neil Dewson-Smyth.

Febre mundial.

“Pokémon Go” é considerado o mais popular jogo para smartphones de todos os tempos, alcançando milhões de jogadores nos mercados onde já foi lançado, mas, por ser inovador, foi envolvido em alguns problemas graves. No Estado americano da Flórida, um homem abriu fogo contra dois adolescentes que brincavam em seu jardim após confundi-los com ladrões. No Japão, um motorista de caminhão que estava jogando atropelou duas mulheres, causando a morte de uma delas. (AG)

