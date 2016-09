Mulher chega em casa e encontra um casal de ladrões fazendo sexo no sofá da sala

Depois de alguns dias viajando, Jamie Barnes retornou e encontrou a porta da sua casa aberta. A casa estava totalmente revirada. Roupas e joias haviam sido levadas. “Estava horrível. Foi como se tivesse acontecido uma festa indecente”, disse.

Prisão.

Mas ficou pior: “Entrei e eles [um casal de ladrões] estavam fazendo sexo no sofá da sala. Peguei minha vassoura, queria acertá-lo bem em cheio.” O homem conseguiu se desvencilhar da moradora e fugir. A parceira do criminoso não teve a mesma “sorte” e acabou presa. O caso ocorreu em Memphis, no Tennessee (EUA). (AG)

