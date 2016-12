Mulher coloca fogo no próprio corpo após fazer perícia no INSS

Uma mulher de 50 anos colocou fogo no próprio corpo após sair da sala de perícia médica no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Jundiaí (SP). De acordo com testemunhas, ela estava em processo para renovação do auxílio-doença em um consultório, mas foi ao banheiro e saiu de lá pedindo socorro com o corpo em chamas.

Moysés Borges, 40 anos, estava no local no momento do incidente e disse que usou o seu moletom para tentar apagar as chamas do corpo da mulher, que não teve a identidade divulgada. “Como eu estava com a blusa, eu dei para ajudar a apagar o fogo. Além disso, rolaram ela no chão também até conseguirem controlar as chamas.”

Para ele, a mulher agiu de caso pensado. “Eu vi que ela entrou no banheiro errado e fiquei pensando. Depois ela sai pegando fogo. Foi um susto. Para mim, ela foi na intenção de fazer aquilo mesmo, porque eu vi um tubo de álcool com ela e até tirei foto”, acrescenta.

Segundo a assessoria de imprensa do INSS de Jundiaí, o auxílio-doença havia sido concedido pela equipe médica à mulher antes dela atear fogo em seu próprio corpo. A motivação da mulher em agir desta forma ainda é desconhecida.

