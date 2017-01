Mulher com câncer contraria previsões dos médicos e dá à luz quadrigêmeos

Engravidar de quadrigêmeos naturalmente já é muito difícil. Para quem está fazendo quimioterapia, então, é raríssimo, mas não impossível. Kayla Gaytran foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em janeiro de 2016 e estava em remissão após cinco meses de quimioterapia quando descobriu que estava grávida de quadrigêmeos.

Ela contou em entrevista à revista “US Weekly” que os médicos tinham dito que ter um bebê depois da quimioterapia seria muito improvável. “Mas quando eu fiz o ultrassom havia quatro bebês lá”, contou Kayla, de 29 anos.

Em novembro, Kayla começou a perceber os sintomas do câncer novamente. “Ela estava com os gânglios inchando. E tinha o que é chamado de coceira do Hodgkin, que é basicamente uma coceira em todo o corpo”, disse o marido de Kayla, Charles, de 26 anos.

Kayla Gaytran tem seis filhos e está lutando contra um câncer (foto: Reprodução/Instagram) Os quatro bebês nasceram em 30 de dezembro (foto: Reprodução/ Instagram).

Uma biópsia confirmou que o câncer havia voltado. “Foi a pior notícia que eu já tive na minha vida. Ela é minha melhor amiga, minha esposa, a pessoa mais incrível que eu já conheci, e ouvir essas palavras partiram meu coração”, disse Charles.

Foi então que os médicos decidiram antecipar o parto dos quadrigêmeos. Lillian, Victoria, Charles e Michael nasceram de cesariana em 30 de dezembro, após 30 semanas de gestação. A mãe começou o tratamento imediatamente, e de acordo com a rede de TV “WKRN”, o processo deve durar cerca de 16 meses.

Os médicos lhe deram uma chance de 50 por cento de sobrevivência nos próximos cinco anos. Kayla está determinada a viver. “Tenho seis filhos, e eu tenho o meu marido, e eles são realmente o que está me empurrando para frente”, afirmou Kayla, que tem duas filhas além dos quadrigêmeos, uma de 12 anos e outra de 2 anos.

