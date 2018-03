Mulher comandará a polícia montada do Canadá

Pela primeira vez na história, nessa sexta-feira o governo do Canadá nomeou uma mulher para o comando da polícia montada do país, criada em 1920 e responsável pela segurança federal. Brenda Luki trabalha há 32 anos na corporação, cuja academia estava sob a sua direção. Anteriormente, ela participou de missões da ONU no Haiti e na antiga Iugoslávia.

