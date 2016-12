Mulher conhecida como “a mais feia do mundo” desabafa sobre deboches na internet

Cansada dos deboches, a americana Lizzie Velasquez, conhecida como “a mulher mais feia do mundo, decidiu fazer um desabafo que comoveu milhares de internautas.

“Eu vi uma tonelada de memes como este em todo Facebook recentemente. Eu estou escrevendo este post não como alguém que é vítima, mas como alguém que está usando sua voz. Sim, é muito tarde da noite enquanto eu digito isso, mas eu fazê-lo como um lembrete de que as pessoas inocentes que estão sendo colocadas nestes memes estão, provavelmente, até tão tarde percorrendo o Facebook e sentindo algo que eu não desejo ao meu pior inimigo”, escreveu Lizzie.

Ela também pediu que as pessoas respeitem as outras porque, no final, somos todos humanos. “Eu peço que você mantenha isso em mente na próxima vez que você vir um meme viral de um estranho aleatório. No momento que você encontrá-lo pode achar divertido, mas o ser humano na foto provavelmente está sentindo exatamente o oposto. Espalhe o amor em palavras não dolorosas através de uma tela”, destacou Lizzie.

Ela nasceu com uma doença congênita rara que a impede de acumular gordura corporal, a síndrome de Marfan.

Comentários