Mulher dá à luz em voo nos Estados Unidos e passageiro registra primeiro choro do bebê

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz em um voo da companhia áerea Southwest Airlines que seguia da Filadélfia para Orlando, nos Estados Unidos, neste domingo. O voo fez um pousou de emergência em Charleston, na Carolina do Sul.

Segundo o jornal “Orlando Sentinel”, o voo levava 132 passageiros e decolou logo após às 15h. A mulher começou a passar mal no meio do voo, e comissários ajudaram no trabalho de parto. “O pessoal médico ajudou o bebê a nascer e o avião foi desviado para Charleston, onde equipes de emergência esperavam na pista”, afirmou a porta-voz da companhia aérea Melissa Ford.

O recém-nascido e os pais foram levados para um hospital da área. Nas redes sociais um vídeo publicado por um passageiro mostra o bebê chorando logo após o nascimento, rodeado de comissários. Os passageiros chegaram ao Aeroporto Internacional de Orlando com uma hora de atraso.

Comentários