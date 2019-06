Mulher de 103 anos surpreende ao conseguir correr cem metros

Aos 103 anos, a americana Julia Hawkins retornou à pista de corrida essa semana para disputar as provas de 50 e 100 metros nos Jogos Nacionais Seniores em Albuquerque, Novo México (EUA). Acredita-se que ela seja a mulher mais velha a competir formalmente em uma pista americana, de acordo com a organização que hospeda o evento de estilo olímpico para atletas de 50 anos ou mais. Julia nasceu no dia 10 de fevereiro de 1916 e começou a praticar corrida aos cem anos de idade.

“Sempre fiz provas de ciclismo olímpico nível sênior. Quando fiquei velha demais para subir as colinas, usar marchas e essas coisas, fui correr os 100 metros. Da primeira vez, fiz a corrida de 50 metros. Foi divertido e me apaixonei por correr”, revelou a atleta centenária.

Este ano, ela terminou a corrida de 100 metros cerca de seis segundos mais lenta que o tempo recorde nos EUA. Hawkins estava, basicamente, competindo contra si mesma: o recorde foi estabelecido por ela há dois anos. Há, no entanto, reconhecidamente pouca competição na faixa etária centenária. Mas Julia “Hurricane” Hawkins ainda estava satisfeita com o resultado.

Eu sou dois anos mais velha, lembra?

Hawkins começou a correr tarde na vida, e se tornou uma de suas muitas paixões. Ela mora em Baton Rouge, Louisiana (EUA), onde faz caminhadas diárias e cuida de árvores em sua propriedade. Ela tem quatro filhos, três netos e um bisneto. Julia foi casada com seu falecido marido, Murray, por 70 anos. Eles se casaram por telefone durante a Segunda Guerra Mundial.

Mais velha do mundo

A japonesa Kane Tanaka, de 116 anos, amante das matemáticas e que considera que o melhor momento de sua vida é “agora”, foi confirmada como a pessoa mais idosa viva do mundo – anunciou o livro Guinness dos Recordes.

Kane nasceu em 2 de janeiro de 1903, ano em que os irmãos Orville e Wilbur Wright fizeram o primeiro voo motorizado da história, início da aviação moderna. Sua proclamação oficial como decana da humanidade foi celebrada no lar para idosos onde vive, em Fukuoka, no oeste do Japão. A cerimônia contou com a presença do prefeito da cidade, Soichiro Takashima. Quando lhe perguntaram qual o momento mais feliz de sua vida, ela respondeu: “agora”.

Ela tinha seis irmãos e seus pais eram Kumakichi e Kuma Ota. A mulher mais velha do mundo casou com Hideo Tanaka no dia 6 de janeiro de 1922 com 19 anos. Enquanto seu marido foi convocado para a segunda guerra sino-japonesa em 1937, ela cuidou dos negócios da família até o marido retornar.

