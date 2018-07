Mulher de 36 anos dá à luz o décimo primeiro filho

Juliana Lopes de Amaral, de 36 anos, deu à luz o 11º filho em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, na quarta-feira (19). O bebê, que recebeu o nome de Thiago, nasceu de parto normal com 3.775 kg e 53 cm no Hospital Público Municipal (HPM), segundo informações da Prefeitura. “Não estava esperando engravidar de novo. Até o 10º eu queria. Esse foi surpresa”.

