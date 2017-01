Mulher de 58 anos “empresta” barriga para filho e genro e dá à luz gêmeos

Após uma tentativa de adoção frustrada, Luiz Aranha e Gustavo Salles, casados há cinco anos, viram o sonho de ter filhos se tornar realidade depois que a mãe de Luiz se ofereceu para servir de barriga solidária para o casal. Com a iniciativa, Ana Maria Aranha, 58 anos, deu à luz os gêmeos, Pedro Henrique e João Lucas, que completaram três meses.

“A gente tentou uma adoção e não deu certo e aí minha sogra ao ver nossa vontade e nosso sofrimento por querer ter filhos, se ofereceu para ser barriga solidária. Então, eu e o Luiz procuramos uma clínica especializada em fertilização em Campinas [SP].” “Aí a médica fez os exames na minha sogra e viu que ela tinha condições de ter uma gravidez normal e a gente seguiu com tratamento”, conta Gustavo.

Os embriões de Gustavo e Luiz foram inseminados em um óvulo de uma doadora desconhecida, explica o analista de marketing. “O óvulo não é da minha sogra, é de uma doadora anônima, porque pela lei não pode ser ninguém conhecido do casal.”

Segundo o genro a gestação de Ana Maria foi tranquila. “Foi uma gravidez tranquila, ela só teve diabetes gestacional, mas foi controlada só com cuidados com a alimentação. Ela também teve que fazer um repouso normal que uma gravidez de gêmeos requer, mas do resto foi tudo tranquilo”, relata. (AG)

