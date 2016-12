Mulher de 59 anos é internada às pressas após beber muita água

Uma mulher de 59 anos precisou ser internada após sofrer uma overdose de água por beber em excesso o líquido. Ela passou a consumir bastante água depois que foi diagnosticada com infecção urinária. Recomendada por um médico a beber cerca de 300ml a cada meia hora, ela ultrapassou o número indicado para “dar uma descarga no organismo”.

A ideia, no entanto, deu errado e a mulher precisou ser levada com urgência a um hospital. Com náusea, vômito e dores na cabeça, ela apresentava quadro com elevados níveis de sal no sangue, causados pela ingestão de água em excesso em curto período de tempo.

Apesar do susto, a paciente passa bem. Depois de 24 horas internada, ela recebeu alta. O caso aconteceu no Reino Unido e o nome da mulher não foi divulgado.

