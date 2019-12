Notas Brasil Mulher de 65 anos morre atingida por bala perdida no RJ

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Uma mulher de 65 anos morreu vítima de bala perdida em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite de domingo (15). A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga a morte de Maria dos Remédios Vilarinho de Jesus. É o segundo caso de morte de idosa por bala perdida em 10 dias no mesmo bairro do município.

