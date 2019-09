Mulher de 74 anos dá à luz gêmeas na Índia

Uma mulher de 74 anos deu à luz gêmeas em Andhra Pradesh, na Índia, na quinta-feira (5). Erramatti Mangayamma e as filhas passam bem, de acordo com a imprensa local. Seu marido, E. Raja Rao, tem 80 anos. Casada desde 1962, ela nunca conseguiu engravidar naturalmente.

A esperança do casal aumentou depois que uma de suas vizinhas, aos 55 anos, conseguiu recentemente ter um bebê por meio de uma fertilização in vitro.

De acordo com a CNN, eles buscaram ajuda do médico Sanakayyala Umashankar, que depois de uma série de testes preliminares concordou em fazer a fertilização in vitro.

A mulher passou pelo procedimento e engravidou em janeiro deste ano. Por causa da idade avançada da mãe, ela permanecerá em observação por causa da cesariana nos próximos dias.

O médico disse que a mãe faz planos para as filhas e que ele considera o nascimento das crianças um novo sopro de vida para ela.

“Ela está muito confiante agora. Mais confiante do que nunca em sua vida e está ansiosa pelo próximo capítulo de sua vida com as crianças”, afirmou Umashankar.

Barriga solidária

Em outro caso, ocorrido no Brasil, nasceram na noite da última terça-feira (3) os gêmeos Noah e Maria Flor, filhos do analista financeiro Marcelo das Neves Júnior, de 24 anos, e que foram gerados no útero da avó, mãe de Marcelo, a professora Valdira das Neves, de 45 anos.

Valdira entrou em trabalho de parto ainda durante a tarde e as crianças nasceram às 20h50 no Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão Preto (SP). Maria Flor pesa 2,250 quilos e Noah, 2,190 quilos. O menino foi levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

“Logo, logo, ele estará com a gente, com fé em Deus. Minha mãe está ótima”, disse Marcelo, que acompanhou o parto e continua no hospital com Valdira. A previsão inicial dos médicos era de que os bebês nasceriam somente em 12 de setembro.

A professora aceitou o convite para ser “barriga solidária” e realizar o sonho do filho, que é homossexual e sempre desejou ser pai. A gestação ocorreu a partir de uma inseminação artificial com espermatozoides de Marcelo e óvulos de uma doadora anônima.

A professora conta que, após o nascimento de Marcelo, queria dar um irmão a ele. No entanto, a família se mudou da Bahia para São Paulo e, por falta de recursos, os planos foram adiados. Aos 41 anos, após perder um bebê recém-nascido, Valdira procurou uma clínica de fertilização.

