A AL-RS (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul) terá de pagar licença-maternidade para uma das funcionárias exoneradas do gabinete do deputado Mario Jardel (PSD). Trata-se da esposa do advogado do parlamentar, Rogério Bassotto – ela deverá dar a luz em janeiro. A mulher recebe salário de cerca de R$ 12 mil ao mês e terá direito ao benefício até junho de 2017. Nesta quinta-feira (22), a Casa deverá votar a cassação do mandato do parlamentar.

