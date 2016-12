Mulher de Cabral fez 67 viagens internacionais em sete anos, diz procuradora

A advogada Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, viajou 67 vezes para o exterior durante o período em que o marido governava o Estado do RJ (2007 – 2014). A revelação foi feita pela procuradora da República Silvana Battini , nesta quarta-feira (14), durante julgamento do pedido de habeas corpus para o casal na 1ª Turma do TRF (Tribunal Regional Federal), da 2ª Região.

Segundo a procuradora, em média, Adriana fazia viagens internacionais a cada um mês e 20 dias. O MPF (Ministério Público Federal) tenta agora descobrir se a mulher de Cabral viajava a passeio ou se investia em contas bancárias e imóveis em outros países.

Os desembargadores do TRF decidiram manter o casal preso. Adriana está presa no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, desde o último dia 6.

Um dos destinos de viagem de Adriana foi Londres (Inglaterra), em agosto de 2015. A diária do hotel foi paga no cartão de crédito e custou R$ 92 mil. Na busca e apreensão na casa do ex-governador, no Leblon, na Zona Sul do Rio, a Polícia Federal encontrou a fatura desta viagem. O total gasto foi de R$ 145 mil.

Denúncia do MPF mostrou que Adriana recebia R$ 300 mil semanais em propina em seu escritório no Centro do Rio. O dinheiro era levado em mochilas por Luiz Carlos Bezerra, apontado pelos investigadores como responsável por levar a propina à advogada. Bezerra também está preso.

