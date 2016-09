Mulher de Faustão celebra 15 anos de casamento

Luciana Cardoso comemorou, via rede social, seus 15 anos de casamento com o apresentador Fausto Silva. Ela compartilhou um raro registro dos dois, em uma viagem feita pelo casal para o exterior nesta quarta-feira. Na imagem, eles aparecem sorridente em frente a uma bonita igreja.

Ontem, 15 anos que nossos caminhos se cruzaram. O tempo voa ao lado de quem nos faz bem 😍❤️ Uma foto publicada por Luciana Cardoso (@lucard) em Set 7, 2016 às 8:32 PDT

“Ontem, 15 anos que nossos caminhos se cruzaram. O tempo voa ao lado de quem nos faz bem”, disse Luciana em sua conta no Instagram. O casal tem dois filhos: João Guilherme, de 12 anos, e Rodrigo, de 8 anos. Fausto também é pai de Lara, fruto de sua união com Magda Colares.

Semana passada, Faustão sentou no sofá do “Programa do Jô” para ser entrevistado. Durante sua participação no talk-show, o apresentador do “Domingão” contou histórias de sua vida, como a fase em que foi coroinha:

“Na igreja, eu ficava contando o dinheiro da esmola. Eu não roubava, mas o que comia de doce (risos), porque eu ficava no almoxarifado da cantina. Foi ali que comecei a engordar”, disse, com sua irreverência de sempre.

Hoje, no entanto, Fausto disse controlar o garfo. “A alegria do gordinho operado é indicar as comidas para os outros”, divertiu-se Faustão ao rebater Jô, que entregou que o amigo sempre o faz comer demais nos encontros regados a pizzas. O assunto ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. (AG)

