Mulher de Funaro relata ligações de Geddel após prisão do marido

A mulher de Lúcio Funaro, Raquel Pitta, disse nesta terça-feira (21) em depoimento à Justiça Federal, em Brasília, que o ex-ministro Geddel Vieira Lima ligou para ela “várias vezes” depois que o marido foi preso. Ela foi ouvida em um processo que investiga se Geddel tentou impedir que Funaro fechasse acordo de delação premiada, homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em setembro.

Apontado como operador financeiro do PMDB em esquemas de corrupção, Funaro também deve prestar depoimento nesta terça. Geddel, que está preso, foi autorizado a acompanhar os depoimentos junto com seus advogados. Raquel disse que, antes de o marido ser preso, só encontrou com Geddel em dois momentos. E, depois da prisão de Funaro, ele começou a ligar “bastante”.

“Dizia que se precisasse de alguma coisa não era para eu me preocupar. Estava sempre preocupado, sempre atencioso, pergunta como a gente estava. Ligou várias vezes. Eram muito rápidas as ligações, não tinham nem assunto em questão”, afirmou.

A mulher de Funaro disse que a maioria das ligações de Geddel ocorria às sextas-feiras, dia em que ela visitava o marido. “Era o dia que ele mais ligava para saber como estava o Lúcio”, disse. Questionada pela defesa de Geddel porque sempre atendeu as ligações, Raquel disse que não sabia que o ex-ministro tinha “algum interesse”.

“Não me incomodava de receber as ligações. Até a delação do meu marido, era uma pessoa que sempre foi muito solícita, não sabia que até então tinha algum interesse”, afirmou.

Funaro está preso desde julho do ano passado por suspeitas de envolvimento num esquema, investigado pela Lava Jato, de desvios no FI-FGTS, fundo de investimentos administrado pela Caixa Econômica Federal.

Em um depoimento para a Polícia Federal em junho deste ano, Funaro disse que recebeu sondagens do ex-ministro Geddel Vieira Lima sobre a eventual intenção de fazer acordo de delação premiada.

Segundo registrou a Polícia Federal, Funaro estranhava “alguns telefonemas que sua esposa tem recebido de Geddel Vieira Lima, no sentido de estar sondando qual seria o ânimo do declarante em relação a fazer um acordo de colaboração premiada”.

Depoimento da irmã

A irmã de Lúcio Funaro, Roberta Funaro, também prestou depoimento como testemunha do caso e relatou que a primeira vez que soube que Geddel ligava para Raquel foi quando o irmão trocou de advogado.

Funaro era defendido por César Bitencourt, que deixou o caso após o cliente resolver fechar a delação. Roberta relatou que estava em um café com a cunhada, em Brasília, quando Raquel disse que teria recebido uma mensagem de Geddel questionando a troca.

“Eu não me recordo exatamente as palavras, mas era algo equivalente a questionar o que tinha dado na cabeça do Lúcio para mudar de advogado. Eu falei: ‘Raquel, nem sei porque você perde tempo falando com essas pessoas. Acho que cada um tem que cuidar da sua própria vida'”, afirmou.

A irmã de Funaro, que também está presa, prestou o depoimento por videoconferência. Ela cumpre prisão domiciliar, em São Paulo, desde que a Polícia Federal filmou uma entrega de R$ 400 mil para Roberta. A propina, segundo investigações, seria entregue ao ex-deputado Eduardo Cunha para mantê-lo em silêncio na prisão.

