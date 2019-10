Mulher de Marcelo de Carvalho publica foto com ex e casal termina namoro

O namoro do apresentador do “Mega Senha”, Marcelo de Carvalho, de 58 anos, e da arquiteta Simone Abdelnur, 44, chegou ao fim. Neste domingo (27), Simone publicou em seu Instagram uma foto de sua família ao lado de seu ex-marido, Bruno Garfinkel, 42, o que fez alguns internautas questionarem uma possível volta do casal.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Marcelo e Simone já não estão mais juntos, e Bruno chegou a desmarcar compromissos na Globo para cuidar dos filhos da ex.

Simone e Marcelo namoravam desde abril de 2018, após o apresentador anunciar a separação de Luciana Gimenez, 49, com quem ele foi casado por 12 anos. Simone era amiga de Luciana Gimenez e ambas frequentavam festas e jantares de gala juntas no Brasil e na Europa. Segundo reportagem da revista Veja, a apresentadora teria ficado com o ex-marido de Simone, Bruno Garfinkel.