Mulher de Muhammad Ali coloca mansão à venda

Lonnie Ali, mulher do lendário Muhammad Ali, colocou a mansão de Michigan, que pertenceu à família desde 1975, à venda por US$ 2,9 milhões (cerca de R$ 11,5 milhões). A propriedade, que fica em Berrien Springs, tem 320 mil metros quadrados, com piscina, quadra de basquete, quadra de tênis, salão de massagens, sala de ginástica, sauna, além, evidentemente, de um ringue de boxe.

