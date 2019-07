Mulher de senador é presa de novo em Manaus. Investigação mira corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Nejmi Aziz, esposa do senador e ex-governador do Amazonas, foi presa temporariamente pela PF (Polícia Federal), novamente, na manhã desta quarta-feira (31). Ela passou por exame de corpo de delito no IML e já deu entrada no sistema prisional, segundo informações da PF. As informações são do portal de notícias G1.

Na última prisão, no dia 19 de julho, Nejmi passou duas noites no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), e foi solta na noite do dia 21, após receber liminar em habeas corpus. Uma nova liminar suspendeu essa decisão. Como a primeira prisão foi suspensa, Nejmi deve cumprir o restante da temporária, que é de cinco dias, na mesma cadeia.

A defesa de Nejmi informou que existe um novo habeas corpus em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“A liminar do habeas corpus foi revogada e foi decretada a prisão dela para que cumpra-se os dois dias remanescentes em relação ao mandado de prisão inicial, de prisão temporária. Existe um HC tramitando do STJ”, informou a defesa da ex-primeira-dama.

A ex-primeira-dama é alvo da operação Vertex, da PF, que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

No cumprimento da primeira prisão temporária, segundo a PF, Nejmi e outros alvos – entre eles, irmãos do senador Omar Aziz – recebiam, entre as vantagens indevidas, entregas de dinheiro em espécie ou por meio em negócios simulados ou superfaturados, a fim de ocultar a entrega de dinheiro dissimulado por meio de contratos de aluguel e de compra e venda.

Primeira prisão

Após a primeira prisão, ela teve a liberdade cedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no fim da tarde do dia 21. Ela foi presa com três irmãos de Omar durante operação da Polícia Federal que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e organização criminosa.

Na decisão, a desembargadora Maria do Carmo Cardoso afirmou que Nejmi foi solta porque os méritos investigados “não são contemporâneos”, datando de 2014 e 2016. Em outro momento, a jurista avaliou que a prisão de Nejmi não era imprescindível para que as investigações criminais fossem realizadas.

Nas últimas eleições Nejmi concorreu ao cargo de deputada estadual, mas não foi eleita. O marido, Omar Aziz, foi governador do Amazonas entre os anos de 2010 e 2014. Desde 2014, ele ocupa vaga no senado. Em 2018, Omar tentou a reeleição ao governo, mas terminou em quarto lugar.

