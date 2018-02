A mulher de Sérgio Moro criticou as reportagens sobre o auxílio-moradia ao juiz

A esposa do juiz federal Sérgio Moro, Rosangela Moro, usou as redes sociais para ironizar a imprensa, após a publicação de reportagem que mostra que o marido dela, mesmo morando em apartamento próprio, recebe auxílio-moradia.

A informação veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo na sexta-feira parece não ter agradado. “Imprensa….para o bem e para o mal. Separam o joio do trigo e publicam o joio”, postou. O texto feito como legenda da imagem de um cacho de bananas enrolado nas páginas do jornal que fez a denúncia.

Moro, que conduz os principais casos da Operação Lava-Jato, recebe auxílio-moradia de R$ 4,3 mil mesmo tendo um imóvel em Curitiba, onde fica a sede da Justiça Federal do Paraná. O magistrado é um dos que foram beneficiados por liminar do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux, que autorizou o pagamento nos tribunais do país.

Na tentativa de se justificar, o juiz afirmou que mesmo morando em apartamento próprio, recebe o auxílio-moradia como forma de “compensar” a falta de reajuste.

“O auxílio-moradia é pago indistintamente a todos os magistrados e, embora discutível, compensa a falta de reajuste dos vencimentos desde 1 de janeiro de 2015 e que, pela lei, deveriam ser anualmente reajustados”, afirmou o juiz.

Moro, segundo a Folha de S.Paulo de sexta-feira, é dono de um imóvel de 256 metros quadrados no bairro Bacacheri. A reportagem diz que o juiz comprou a casa em junho de 2002 de um colega juiz federal do TRF-4 (Tribunal Regional Federal) por R$ 173.900.

Políticos pedem investigação

O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) e a bancada do PT na Câmara Federal vão pedir ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que investigue a denúncia de que o juiz federal tenha supostamente subfaturado a compra de um apartamento em Curitiba. “O que precisa ser investigado é se, de fato, o imóvel foi subfaturado, pois se isso ocorreu os impostos também foram subfaturados. A bancada do PT vai fazer uma provocação no CNJ, no sentido de exigir explicações do juiz Sérgio Moro”, revelou Teixeira.

A denúncia veio à tona, depois que foi divulgada a informação de que Sérgio Moro recebe auxílio-moradia, mesmo sendo proprietário de um imóvel na capital paranaense. Segundo dados do site agenteimóvel, o valor do metro quadrado de um imóvel nesse bairro é de quase R$ 5 mil (R$ 4.923,00). Portanto, um apartamento de 256 metros quadrados, em valores atualizados, custaria R$ 1 milhão, 250 mil e não R$ 460 mil.

“Tenho certeza que o juiz Sergio Moro deve explicações. Ele precisa ser investigado e a instância adequada, a meu ver, é o CNJ, uma vez que estão sendo apontadas ilegalidades, como o subfaturamento na compra do imóvel”, completou o deputado.

Deixe seu comentário: