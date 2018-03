Vanessa Trump, esposa do filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira o divórcio em uma Corte de Nova York, depois de 13 anos de casamento e cinco filhos. O casal vinha lidando com problemas, aparentemente pela prolongada ausência de Donald Trump Jr., de 40 anos, e seus amigos afirmavam que o casamento terminaria em divórcio.

