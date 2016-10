Mulher é agredida pelo namorado após mexer no celular dele

Um homem de 31 anos foi preso após agredir a namorada de 21 anos. Segundo boletim de ocorrência, a mulher chegou na casa do namorado e quando ele foi tomar banho, ela olhou mensagens no celular dele. Após o homem ver o que a namorada fazia, passou a discutir com ela.

Durante a discussão, o homem deu socos e chutes na mulher e mandou ela embora da casa. A jovem acionou a PM (Polícia Militar) e o homem foi preso. A vítima está com hematomas nas pernas, no braço, inchaço na cabeça e um corte no nariz, ela foi atendida em uma unidade de saúde.

O caso ocorreu na madrugada de terça-feira (18), em Porto Velho (RO).

