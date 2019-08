Mulher é agredida por casal de desconhecidos em casa noturna de SP

Uma vendedora de 31 anos foi vítima de agressão em uma casa noturna na zona oeste da cidade de São Paulo, neste último fim de semana. Além de ter ferimentos nos lábios e olho, a mulher teve dentes quebrados por um casal que ela não conhecia. As informações são do portal RedeTV!.

Tatiany Arci estava acompanhada do namorado e alguns amigos e, ao deixar a festa, entrou novamente na casa noturna Villa Country para pegar um casaco que havia esquecido. No momento em que voltou ao local, acompanhada do namorado, ela relatou ter sido agredida por um casal de desconhecidos.

“Por volta das 04h da manhã resolvemos ir embora, chegando próxima à saída me dei conta que havia esquecido meu casaco na mesa em que estávamos. Comentei com meu namorado e retornamos ao local para procurar. Quando comecei a procurar nas mesas próximas senti que puxaram meu cabelo quando me virei uma mulher segurava meu cabelo e seu acompanhante “MONSTRO” COVARDEMENTE acertou um murro no meu rosto, momento em que cai, me levantei e ele me deu outro murro onde cai desacordada”, contou a vendedora em uma rede social.

Após a agressão, ela foi levada à enfermaria da casa noturna pelas próprias amigas e não recebeu nenhum auxílio de funcionários ou seguranças da casa noturna, de acordo com o relato. Ela teve ferimentos no olho esquerdo, nos lábios, dentes quebrados e precisará ficar afastada do trabalho por 15 dias.

O namorado da vítima pediu aos seguranças que identificassem o casal, mas relatou ter sido agredido pelos seguranças. Segundo ele, ainda teve o relógio roubado durante a confusão.

Após o ocorrido, Tatiany pretende entrar na justiça contra a casa noturna. Além disso, seus familiares vão solicitar ao local imagens do circuito de segurança para tentar identificar os agressores. De acordo com a vítima, a delegada que registrou a ocorrência disse que brigas como essa têm sido frequentes. O caso foi registrado como lesão corporal e furto.

A reportagem tentou contato com a Villa Country mas não obteu sucesso.

