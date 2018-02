Mulher e criança de 2 anos morrem em acidente na BR-468, em Bom Progresso

Duas pessoas morreram em um acidente, na manhã deste sábado (3), na BR-468, em Bom Progresso. Um Vectra, com placas de Bom Progresso, saiu de pista e colidiu com uma árvore. O veículo estava com 6 passageiros que retornavam de uma festa.

Uma mulher morreu no local e uma criança de 2 anos, em atendimento hospitalar. Outras 5 pessoas foram removidas para o hospital de Três Passos. Não havia dispositivo de retenção infantil, a cadeirinha, no veículo. O condutor se negou a realizar o teste de etilômetro.

Deixe seu comentário: