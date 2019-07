Uma mulher foi encontrada morta em um prédio abandonado, na rua Pinheiro Machado, em Caxias do Sul. Moradores das imediações do local acionaram o Corpo de Bombeiros neste domingo (21) pois o prédio estaria em chamas.

Chegando ao local, os policiais encontraram o corpo da mulher carbonizado. O crime aconteceu no antigo prédio do INSS, onde, atualmente, é utilizado como ponto de encontro de usuários de drogas e moradores de rua. Ainda não se sabe quais as motivações para o crime.

Deixe seu comentário: