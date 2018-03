No último dia 15, Thiago Souza de Oliveira, de 31 anos, deu uma facada no pescoço de Olga Ribeiro, de 47 anos, no interior de uma loja de conveniência na região central de Porto Alegre. A Polícia Civil está divulgando o vídeo do ocorrido para tentar chegar até Thiago, que teve a prisão preventiva decretada por tentativa de homicício. Segundo a família do agressor, ele sofre de esquizofrenia.

