Mulher é espancada pelo companheiro em frente ao filho de 4 anos

A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher que foi agredida pelo companheiro em Lavras do Sul, Região Central do Rio Grande do Sul. O homem bateu na vítima em frente ao filho, de apenas 4 anos. Câmeras de segurança gravaram a situação, mostrando o agressor se aproximando da companheira e agredindo-a com socos no rosto. Após esse momento, ela cai no chão, e ele a arrasta para dentro do carro.

De acordo com o delegado José Bastos, o fato aconteceu no último domingo (15). No entanto, o vídeo só chegou à polícia na terça-feira (17), quando as autoridades foram informadas do caso.

A polícia intimou o casal a comparecer na delegacia para prestar depoimento, já que a vítima não prestou queixas. Segundo o delegado, após ser intimada, a mulher registrou boletim de ocorrência (BO) e solicitou medidas protetivas. As pancadas no rosto originaram hematomas e edemas. Ela foi encaminhada para a casa de familiares após prestar depoimento.

Conforme o delegado, o agressor é agente penitenciário. Ele também foi ouvido. De acordo com Bastos, ele teria admitido as agressões e revelou que foi motivado por ciúmes. O homem foi liberado, mas as investigações continuam.

