Mulher é morta a facadas durante assalto em Caxias do Sul

Uma mulher foi morta a facadas na manhã desta quinta-feira (12) durante um assalto em Caxias do Sul, na Serra gaúcha. Eliane Paula Mazzochini, foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, quando ia para o trabalho. Eliane desceu de um ônibus do transporte coletivo na Rua Carlos Cesa, no bairro Sanvitto, por volta das 5h50, quando foi abordada por um homem que roubou a bolsa dela. A mulher teria resistido à abordagem, quando foi golpeada quatro vezes no lado esquerdo do abdômen.