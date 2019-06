Mulher é morta a tiros enquanto dormia, ex-marido é o principal suspeito

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) investiga o assassinato de Grasiela do Nascimento Palvão, morta a tiros na madrugada deste domingo (30), enquanto dormia. O caso aconteceu no município de Passo Fundo.

Grasiela dormia junto com o atual companheiro, quando dois homens teriam pulado a janela dos fundos da casa da vítima, no bairro Donária, e, logo em seguida, entrado no quarto dela, onde realizaram os disparos. A mulher, de 28 anos, foi alvo de diversos tiros na cabeça e morreu na hora. O homem, que dormia ao lado dela, não foi atingido.

O principal suspeito do crime é o ex-marido de Grasiela, com quem ela manteve um relacionamento de oito anos. Segundo testemunhas, ele já teria ameaçado ela, afirmando que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém.

