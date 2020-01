Notas Brasil Mulher é morta ao buscar celular na casa de ex-namorado

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Uma jovem de 21 anos foi morta a facadas na manhã de sábado (25), quando foi à casa do ex-namorado, de 30 anos, na região da Brasilândia (zona norte da capital paulista). A vítima foi à casa do ex-namorado onde ambos teriam discutido por causa de um celular, que pertenceria à mulher e estava com o suspeito. O homem a teria esfaqueado e fugido em seguida.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário