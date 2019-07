Mulher é morta durante perseguição criminal; filho e irmão da jovem estavam no carro

Uma mulher morreu durante um confronto com a Brigada Militar, no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. A jovem, de 20 anos, estava sentada no banco de trás de um automóvel roubado, junto a outras duas crianças. O motorista e o caroneiro do veículo conseguiram escapar e, até o momento, não foi descoberto o paradeiro destes.

Os ocupantes do carro teriam trocado tiros com a polícia durante a perseguição, e, em meio a isso, Larissa da Costa Antônio foi atingida. Ainda não se sabe se o disparo que causou a morte da vítima teria partido das armas dos homens ou da polícia. No carro, foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco cartuchos deflagrados. A polícia instaurou um inquérito para descobrir de qual arma partiu o tiro fatal, que a atingiu no tórax e nas costas.

O filho da vítima, de três anos, e o irmão, de 13, não se feriram. Os dois foram encaminhados até a Delegacia da Criança e do Adolescente.

