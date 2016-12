Mulher é morta e jogada em ácido após se recusar a fazer sexo com um homem que conheceu pelo aplicativo de namoro Tinder

Emmanuel Delani Valdés Bocanegra, de 26 anos, conheceu Francia Ruth Ibarra Ramírez, também de 26, pelo Tinder, aplicativo de paquera muito popular em vários países, quatro meses atrás.

Os dois, moradores de León (México), decidiram marcar um encontro. As coisas foram bem e vieram outros encontros.

O que deveria ser um momento romântico acabou em tragédia. De acordo com as investigações, Francia se recusou a fazer sexo com Emmanuel. Ele não aceitou a recusa e a matou.

Em seguida, o corpo de Francia foi jogado em um recipiente com soda cáustica e ácido clorídrico.

A polícia chegou a Emmanuel depois que amigos de Francia rastrearam suas postagens em redes sociais. Agentes acharam as roupas da vítima em um saco dentro do apartamento de Emmanuel. Policiais também recuperaram restos humanos. Exame de DNA comprovou que eles pertenciam a Francia.

Emmanuel fugiu, mas acabou preso na Cidade do México no dia 15.

Comentários