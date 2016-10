Mulher é obrigada a fechar um olho com fita adesiva para conseguir dormir após uma cirurgia plástica mal feita

Uma cirurgia plástica malsucedida nas pálpebras se tornou um pesadelo para uma mulher: hoje ela é obrigada a fechar um olho com fita adesiva para conseguir dormir. Dawn Knight conta que decidiu se submeter ao procedimento porque tinha pele demais nas pálpebras.

“As dobras da pele entravam na minha linha de visão”, diz ela, que se sentia incomodada com sua aparência por causa do problema. Mas a cirurgia, de caráter cosmético, teve um impacto devastador em sua vida. “Removeram muita pele da minha pálpebra inferior. Por causa disso, as minhas pálpebras superiores não tem nada para encontrar”, ressalta.

“Agora eu tenho uma condição médica chamada lagoftalmo, que é a incapacidade de fechar os olhos para dormir. Minha vida agora se resume ao alarme do meu telefone, que toca a cada duas horas para eu colocar colírio, e, durante a noite, colocar fita adesiva no olho esquerdo e passar gel.”

