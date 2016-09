Mulher é presa ao entrar na cadeia com droga no tênis do filho de 5 anos

A esposa de um presidiário foi presa, na quarta-feira (14), tentando entrar em uma cadeia com drogas escondidas no tênis do filho de 5 anos.

Inspetores de segurança encontraram dois pacotes de cocaína na palmilha do calçado do menino, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para uma delegacia, onde foi autuada por tráfico de drogas. Ela será transferida para o presídio feminino.

A Polícia Civil acionou o Conselho Tutelar e a criança foi entregue aos avós.

O crime ocorreu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

