Mulher é presa após sequestrar e matar os dois filhos pequenos

Uma americana foi presa suspeita de sequestrar e matar os dois filhos pequenos. De acordo com informações da polícia local, a mulher de 29 anos, que não tinha a guarda das crianças, as levou da casa do pai. Investigadores chegaram a emitir um alerta estadual sobre o desaparecimento dos irmãos e começaram as buscas, mas a mãe se apresentou na delegacia local, onde admitiu que eles estavam mortos.

Os corpos dos irmãos, de 6 e de 7 anos, estavam dentro do carro da mulher, que estava estacionado do lado de fora da unidade policial. O motivo do crime ainda não foi esclarecido. De acordo com parentes, ela havia perdido a guarda dos filhos porque era usuária de drogas.

Ainda conforme a polícia local, a mãe estava acompanhada de um vizinho quando foi até a casa em que sequestrou os filhos. O homem foi encontrado morto pouco tempo depois. Ainda não se sabe se ela está envolvida na morte dele.

A mulher, que esperou o ex-companheiro sair de casa para trabalhar para invadir a casa dele e sequestrar o filhos, tem ainda um terceiro filho, de 3 anos, que ficou na residência. (AG)

