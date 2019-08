Mulher é presa com 5kg de “supermaconha” em barriga de gravidez falsa

Uma mulher de 33 anos foi presa após esconder aproximadamente 5 kgs de “supermaconha” em uma barriga de gravidez falsa no porto de Óbido, oeste do Pará. A prisão foi realizada durante fiscalização de rotina da Polícia Federal, Força Nacional e Guarda Portuária Federal nas embarcações que atracam por ali. As informações são do portal RedeTV!.

De acordo com a polícia, na hora da fiscalização, os agentes encontraram uma mala com a droga e uma barriga de gravidez falsa. Após investigarem o local, eles conseguiram encontrar Edicléia Cristiane Barbosa de Oliveira, que já estava saindo da embarcação.

Ao ser abordada, ela confessou ser a responsável pela mala e pela quantidade de maconha tipo “Skunk”, conhecida como “supermaconha”. A embarcação que ela estava tinha saído de Manaus (AM) e tinha como destino Santarém, no Pará.

Edicleia teria usado a barriga falsa para embarcar no porto de Manaus, mas foi impedida, pois não apresentou documentos de gravidez, segundo a PF. Ela se dirigiu à outra embarcação e conseguiu entrar, após dizer que tinha perdido os documentos. No decorrer da viagem, ela tirou a barriga pois estava lhe ferindo, e alguns passageiros desconfiaram.

Aos policiais, Edicleia relatou que a droga tinha como destino Maceió (AL). Lá ela receberia um pagamento pelo transporte da droga.

A falsa grávida foi apresentada na delegacia de polícia civil e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

