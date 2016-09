Mulher é presa com drogas sintéticas na rodoviária de Porto Alegre

Uma mulher oriunda do Rio de Janeiro foi presa nesta sexta-feira (02) após a Polícia Civil receber a denúncia de que ela desembarcaria na rodoviária de Porto Alegre com drogas sintéticas para levar ao município de Gramado, na Serra Gaúcha. Com a mulher foram encontrados 6 comprimidos de ecstasy, 5 gramas de MD e dois frascos, contendo 1,5 litros de lança-perfume.

Os policiais se deslocaram até um hotel na Serra Gaúcha, local onde estava hospedado o destinatário da droga. Em buscas foi encontrado mais 8 comprimidos de ecstasy, resquícios de MD e 4 porções de maconha com um indivíduo que alegou ser usuário de drogas. Ele foi liberado depois de prestar esclarecimentos.

Comentários