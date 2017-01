Mulher é presa com grande quantidade de explosivos em Erechim

A Polícia Civil prendeu uma mulher de 32 anos que armazenava grande quantidade de explosivos em Erechim, no Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (19).

A apreensão ocorreu em uma propriedade às margens da BR-153, em cumprimento a mandado de busca e apreensão. Segundo o delegado José Roberto Lukazewicz, a polícia teria recebido uma denúncia sobre um possível depósito e comércio irregular de artefatos no local.

Foram apreendidos 291 bananas de dinamite, 6,3 quilos de cordel detonante, 3,5 quilos de estopim, 3,8 quilos de brinel, 31 espoletas, além de documentos diversos. As investigações prosseguem no sentido de apurar a relação da apreensão desse material com outros crimes vinculados às recentes explosões em caixas eletrônicas ocorridas no Estado.

