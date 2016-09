Mulher é presa com notas falsas de dinheiro e a polícia descobre que ela fazia aborto ilegal

Depois de pagar um posto de combustível com uma nota falsa de 100 reais, uma mulher, de 61 anos, foi presa e será investigada pela prática de aborto. Ela contou para a polícia que foi em Mogi das Cruzes encontrar uma gestante, de 19 anos, em quem realizou a prática ilegal em Biritiba Mirim (SP) e teria recebido 1 mil reais em notas falsas.

De acordo com o boletim registrado como moeda falsa e estelionato, uma frentista, de 25 anos, acionou a polícia. Ela recebeu uma nota de 100 reais pelo pagamento. No entanto, a funcionária achou o aspecto da nota estranho porque era lisa demais. Os policiais chegaram ao posto e junto com a frentista foram testar a nota, colocando-a no cofre do estabelecimento.

Segundo a funcionária, o equipamento tem um mecanismo para verificar a autenticidade das cédulas. A nota foi recusada pelo cofre, mostrando um indício que seria falsa. Os policiais contaram que a mulher ficou nervosa quando soube que a nota era falsa e tentou ligar para várias pessoas, mas não conseguiu falar com ninguém. No boletim consta ainda que ela tentou pagar com outras notas e cartão, mas quando constataram que a cédula era falsa, os policiais fizeram uma busca no carro da mulher e deram voz de prisão.

Eles encontraram uma bolsa com mais nove cédulas de 100 reais todas com a mesma numeração. Ao ser questionada sobre a origem do dinheiro, ela contou que recebeu de uma mulher como forma de pagamento por um aborto. A suspeita não soube identificar a gestante. (AG)

Comentários