Mulher é presa no interior por compactuar com estupro praticado pelo marido contra a filha

Uma mulher de 38 anos foi presa preventivamente no interior de Estrela Velha, acusada de compactuar com o crime de estupro de vulnerável praticado pelo marido, contra a filha do casal. Segundo as investigações da delegada Graciela Foresti Chagas, a vítima tinha 7 anos de idade na época, e confirmou que a mãe presenciava e era conivente com o ato.

Ela foi condenada por 12 anos, 4 meses e 15 dias de detenção, a começar hoje (29), no Presídio de Sobradinho. O autor dos crimes já foi preso duas vezes, após denúncias.

