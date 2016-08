Mulher é presa por agredir o marido porque ele tomou sua cerveja

Uma mulher de 45 anos foi presa após agredir e esfaquear o marido depois que ele tomou a cerveja dela. A americana Tracey Giffin passou uma noite bebendo com o marido antes de dormir. No dia seguinte, a mulher percebeu que ele havia tomado uma de suas garrafas sem ela e ficou furiosa.

Durante a discussão entre os dois, Tracey pegou uma faca e feriu o companheiro no pescoço, no peito e na cabeça. Mordidas no braço dele também foram encontradas. A polícia foi chamada pelo vizinho do casal. Tracey foi levada para uma delegacia.

O caso aconteceu em Fayette, na Pensilvânia (EUA).

Comentários