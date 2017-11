A proprietária de uma boate de Paverama, no Vale do Taquari, foi presa em flagrante na madrugada dessa quarta-feira, por exploração sexual de menores. De acordo com a Polícia Civil, policiais militares realizavam uma abordagem de rotina no estabelecimento e encontraram uma adolescente de 17 anos se submetendo a “programas” com clientes.

