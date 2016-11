Mulher é presa por fornecer cocaína para a filha de 15 anos

Uma mulher de 35 anos, foi presa, na quinta-feira (24), acusada de fornecer pasta base de cocaína e explorar sexualmente a filha de 15 anos. O caso aconteceu em Campo Grande (MS).

A equipe do Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar para averiguar a denúncia. Ao chegarem na residência, os policiais encontraram a mulher e o namorado, de 37 anos, consumindo bebidas alcoólicas e usando drogas.

Os policiais relatam no boletim de ocorrência, que na casa, havia vários papelotes de pasta base, maconha e cachimbos jogados no chão, ficando acessível para as filhas de 15 anos e 3 anos da mulher.

No quarto da adolescente, os policiais encontraram um cachimbo artesanal com restos de maconha e pacotes de preservativos. A jovem confessou que usa drogas.

A mãe dela confirmou o fato, mas alegou apenas que o namorado nunca desrespeitou as filhas. O casal foi preso e as meninas ficaram sob a tutela das conselheiras. Elas serão encaminhadas para uma unidade de acolhimento.

