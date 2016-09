Mulher é presa por roubar batata frita do prato de um policial

Uma mulher foi presa por ter roubado comida do prato de um policial. O agente jantava com duas mulheres quando Melanie Alnwick se aproximou e começou a puxar papo. Foi quando ela pegou uma batata frita do prato do policial. Quando ela “roubou” a segunda batata, foi repreendida.

“Eu educadamente pedi para ela não repetir aquilo pois eu tinha pago pela comida e ela estava me roubando”, disse o policial em depoimento. Melanie confrontou a autoridade e roubou uma terceira batatinha. Foi quando o policial deu voz de prisão. A mulher acabou detida e pode ser condenada por furto. O caso aconteceu em Washington D.C., capital dos Estados Unidos, no restaurante Italian Kitchen.

Comentários